Hamas analisa proposta de cessar-fogo em Gaza; diretor de hospital é morto no norte do enclave

"Israel aceitou as condições necessárias para cumprir o cessar-fogo de 60 dias, durante o qual trabalharemos com todas as partes para encerrar a guerra", escreveu o presidente americano em sua plataforma Truth Social. "Espero, pelo bem do Oriente Médio, que o Hamas aceite este acordo, porque (caso contrário, a situação) não melhorará, só piorará", acrescentou.