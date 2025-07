Itália vai emitir 500.000 novos vistos de trabalho entre 2026 e 2028

A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni prolongou duração do mecanismo que emite vistos de trabalho para cidadãos de fora da União Europeia. Quase 450.000 trabalhadores estrangeiros chegaram ao país entre 2023 e 2025 para reduzir a escassez de mão de obra.

Giorgia Meloni continua abrindo as portas da Itália para fornecer mão de obra às empresas. Acordos com os países de origem levaram a uma queda de quase 70% do número de imigrantes ilegais e requerentes de asilo que entraram na Itália em 2024, mas, ao mesmo tempo, um decreto autoriza a imigração por trabalho. Nos últimos três anos, 450.000 pessoas chegaram no país nesta categoria.

O mecanismo foi renovado pelo Conselho de Ministros e até mesmo ampliado, apesar de ter apresentado limitações.