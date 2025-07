Regime iraniano intensifica repressão a suspeitos e caça a espiões em meio à guerra com Israel

O ataque de Israel à prisão de Evin aumentou os riscos para os prisioneiros. Em 23 de junho, vários deles publicaram nas redes sociais um comunicado relatando a destruição da enfermaria e uma repressão ainda mais severa por parte das autoridades prisionais desde o ataque israelense.

"Vários prisioneiros ficaram feridos, especialmente na seção 4 da prisão de Evin, assim como presos-trabalhadores. Estou preocupada com [a francesa] Cécile [Kohler, N.R.], que hoje deve ser uma das prisioneiras mais antigas da seção 209", explica uma de suas ex-companheiras de cela, Sepideh Qoliyan, em contato com famílias de prisioneiros.

Alguns detentos foram transferidos para outras prisões, como Fashafuyeh ou Qarchak, sem que as famílias fossem informadas. O risco, segundo Shiva Mahbobi, é que eles sejam colocados com presos comuns, "que podem atacá-los após serem manipulados pelo regime", alerta. Trata-se de uma forma de eliminar opositores sem as autoridades assumirem a responsabilidade.

Racismo de Estado contra afegãos e repressão a minorias

O regime islâmico também ataca minorias étnicas e religiosas, especialmente a comunidade sunita iraniana. Assim, a Hengaw contabiliza 125 prisões de curdos na província de Kermanshah e outras 59 em Ourmia, no noroeste do país. Segundo um artigo do jornal britânico The Guardian, militantes e combatentes pertencentes a diversas facções separatistas curdas iranianas, com base no Curdistão iraquiano, teriam sido presos. Em suas redes sociais, Sepideh Qoliyan também expressa preocupação com duas prisioneiras políticas curdas condenadas à morte: Pakhshan Azizi e Warisha Moradi. As minorias balúchi, lurs e os habitantes do Khuzistão também são alvos das autoridades do regime.

Os baha'is, minoria religiosa historicamente perseguida pela República Islâmica, enfrentam uma nova onda de prisões, segundo a ONG Hengaw, especialmente em Isfahan e Shiraz: