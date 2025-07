Temendo escassez de armamentos, Washington interrompe entregas de mísseis a Kiev

Os Estados Unidos anunciaram na terça-feira (1º), que interromperam o fornecimento de alguns tipos de armas a Kiev, alegando preocupação com o declínio de seus próprios estoques de munição. O anúncio ocorre em meio à intensificação dos ataques russos contra a Ucrânia.

A decisão de suspender o fornecimento de certas armas à Ucrânia foi tomada "para colocar os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar", disse Anna Kelly, porta-voz adjunta da Casa Branca, em um comunicado enviado à AFP, confirmando as informações da imprensa americana, sem fornecer mais detalhes.

De acordo com o site Politico e outros veículos de comunicação americanos, a interrupção nas entregas diz respeito, em particular, a sistemas de defesa aérea MIM-104 Patriot, à artilharia de precisão e a mísseis antitanque AGM-114 Hellfire. A decisão, segundo a imprensa, ocorre após preocupações do Pentágono com os estoques militares dos EUA, de onde provém a ajuda militar à Ucrânia.