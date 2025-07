Visita de Lula a Cristina Kirchner em prisão domiciliar terá regras estritas impostas pela Justiça

A Justiça argentina autorizou o pedido da ex-presidente Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar por condenação por corrupção, para receber a visita do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que desembarca em Buenos Aires nesta quarta-feira (2) para participar da reunião de cúpula do Mercosul. A visita à ex-presidente, no entanto, será marcada por algumas restrições.

Lula participará da cúpula presidencial do Mercosul em Buenos Aires na quinta-feira, sua primeira visita à Argentina desde que o presidente Javier Milei assumiu o cargo em dezembro de 2023. Mas, às margens do evento, deve se reunir com a ex-presidente.

A visita de Lula ocorrerá na quinta-feira, 3 de julho, na casa de Cristina Kirchner na capital argentina e deverá respeitar as regras de conduta impostas pela Justiça. A principal exigência das autoridades argentinas é que a passagem do presidente brasileiro "não perturbe a tranquilidade da vizinhança". As diretrizes foram impostas após manifestações dos apoiadores da ex-presidente em frente ao seu prédio.