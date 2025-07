Em Londres, líder indígena Marcelo Krenak defende vítimas da catástrofe da barragem de Mariana

A corte de Londres, responsável pelo julgamento da mineradora BHP pelo desastre de Mariana, realiza nesta semana uma audiência preparatória para um novo processo sobre os danos provocados pelo rompimento da barragem de Fundão (MG). Quase 10 anos após a catástrofe que matou 19 pessoas e causou um desastre ecológico, o solo e a água da região ainda estão poluídos. O líder indígena Marcelo Krenak está na capital britânica para acompanhar a audiência e manifestar seu apoio às vítimas.

"Meu povo, minha cultura, sempre estiveram ligados ao rio", afirma Marcelo Krenak, enquanto exibe um cocar tradicional que chama a atenção no coração da capital britânica. Representante do povo indígena Krenak, Marcelo está em Londres para acompanhar uma audiência que aconteceu na quarta (2) e nesta quinta-feira (3), como parte de um amplo processo judicial que busca reparação contra a mineradora australiana BHP ? que, à época dos fatos, tinha uma de suas sedes globais no Reino Unido.

"As plantas medicinais que só existiam no rio estão contaminadas, o solo está contaminado, então não podemos plantar, não podemos usar a água do rio para os animais ou para as plantas", relata Krenak. "Todo o ecossistema ao redor do rio foi destruído."