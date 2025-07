Franceses presos no Irã são acusados de espionagem para Israel e podem ser condenados à pena de morte

Paris e outras chancelarias europeias cujos cidadãos estão detidos no Irã acusam Teerã de praticar "diplomacia de reféns", especialmente para ganhar influência nas negociações nucleares iranianas, altamente sensíveis, que estão em um impasse há anos, e para garantir a retirada de sanções.

"Ameaça de morte"

As relações entre o Irã e a França estão particularmente tensas, já que Teerã critica o Ocidente por sua incapacidade de condenar os ataques israelenses.

Durante o bombardeio de Evin, "eles ouviram três ataques que abalaram as paredes de sua cela", contou Noémie Kohler, com base no relato da visita consular que lhe foi fornecido pelo Quai d'Orsay, a sede da diplomacia francesa. "Eles viram prisioneiros, incluindo companheiros de prisão de Jacques, que haviam sido feridos (...), mas [eles] não estavam feridos." A francesa foi então transferida às pressas com outros prisioneiros, sem permissão para levar seus pertences pessoais, para a prisão de Qarchak, onde permaneceu por 24 horas, ainda segundo sua irmã.

Em seguida, "ela foi vendada e levada para outro centro de detenção que não conhecemos. Ela nem sabe onde fica", acrescentou. "Foi bastante violento e traumático."

"Cécile não dorme desde os atentados (...) Ela tem muito medo de que tudo recomece", continuou Noémie Kohler, cujo último contato telefônico com a irmã foi em 28 de maio.