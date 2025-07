Incêndio obriga turistas a deixarem parte da ilha grega de Creta

A situação é especialmente crítica na cidade turística de Ierapetra, no sudoeste da ilha, onde as chamas destruíram casas e hotéis.

As quase 5.000 pessoas foram transferidas para abrigos temporários; um deles foi montado em um estádio em Ierapetra.

Bombeiros trabalham para controlar o fogo

As autoridades ainda tentam controlar o fogo na floresta. Mais de 170 bombeiros, 46 veículos e 7 helicópteros atuam no combate às chamas. Houve resgate de moradores que ficaram presos em suas residências. Quatro pessoas foram hospitalizadas com problemas respiratórios.

O porta-voz dos bombeiros, Vassilis Vathrakogiannis, afirmou que a brigada local contou com reforços de Atenas. De acordo com Vassilis, julho é o mês mais difícil do ano devido às altas temperaturas e aos fortes ventos.

Segundo o porta-voz, o combate ao fogo é particularmente difícil na região devido ao terreno acidentado e árido desta parte da maior ilha da Grécia.