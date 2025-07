Morte de Diogo Jota, atacante da seleção de Portugal, repercute na Europa

Campeão inglês pelo Liverpool nesta temporada e da Liga das Nações da Uefa por Portugal no mês passado, o atacante Diogo Jota, de 28 anos, morreu nesta quinta-feira (3) num acidente de carro na Espanha. O jogador do Liverpool estava com seu irmão André Silva, de 26 anos, que também era jogador de futebol e vestia as cores do Penafiel, de Portugal.

De acordo com a polícia, perto de uma hora da madrugada (20h de quarta-feira no horário de Brasília), o Lamborghini do jogador trafegava na estrada A-52 em Zamora, no noroeste da Espanha e perto da fronteira com Portugal, quando um dos pneus estourou. O carro saiu da pista e, no acidente, pegou fogo. Os dois irmãos morreram no local.

Europa repercute morte do jogador

O jornal português A Bola escreveu que "o mundo do esporte acordou em choque com a notícia da morte de Diogo Jota e do irmão".