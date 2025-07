Pedidos de asilo diminuíram na UE em 2024; Alemanha, Itália e Espanha foram os países mais solicitados

Em 2024, o número de pedidos de asilo registrados na União Europeia foi menor do que no ano anterior. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira (3), 912 mil solicitações de proteção foram apresentadas, contra mais de 1 milhão em 2023. Os países que mais receberam pedidos foram Alemanha, Espanha e Itália.

A Alemanha foi, de longe, o país que mais recebeu pedidos de asilo no último ano, concentrando um quarto de todas as solicitações feitas na União Europeia. Em seguida aparecem Espanha e Itália, de acordo com o relatório divulgado pela associação Forum Réfugiés.

Além de liderar em número de pedidos, Alemanha foi o país que mais concedeu decisões favoráveis ao asilo em 2024, seguido da França e da Espanha. As autoridades francesas acolheram 14% das pessoas que buscam proteção como refugiado.