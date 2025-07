Quatro pessoas morreram e 30 estão desaparecidas em naufrágio na Indonésia

Pelo menos quatro pessoas morreram e 30 continuam desaparecidas após o naufrágio de uma balsa que transportava 65 pessoas para a ilha indonésia de Bali na quarta-feira (2) à noite.

As equipes de salvamento, que já resgataram 31 pessoas do mar, estão tentando encontrar mais sobreviventes do naufrágio ocorrido pouco antes da meia-noite, no horário local. A balsa havia partido de Banyuwangi, na costa leste de Java, com destino ao norte de Bali, de acordo com a agência nacional de busca e salvamento.

"Quatro pessoas morreram, então 30 continuam sendo procuradas", disse o chefe da agência, Mohamada Syaffi, em entrevista coletiva, acrescentando que um helicóptero está participando das buscas.