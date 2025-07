Após bombardeio recorde da Rússia, Zelensky e Trump concordam em reforçar defesa aérea ucraniana

Os presidentes da Ucrânia, Volodymir Zelensky, e dos Estados Unidos, Donald Trump, tiveram uma conversa telefônica nesta sexta-feira (4), logo após o território ucraniano ter sido alvo do ataque de drones russos mais pesado desde o início da guerra. Durante a ligação, ambos concordaram na necessidade de "reforçar" a defesa aérea da Ucrânia.

Ao fim do telefonema com Trump, que abordou, sobretudo, "as possibilidades de defesa antiaérea", Zelensky anunciou que os dois dirigentes haviam concordado em "trabalhar juntos para reforçar a proteção" do céu ucraniano. Zelensky não forneceu mais detalhes sobre o tipo de cooperação cogitado. Mas a conversa acontece em um momento em que cidades ucranianas sofrem cada vez mais com ataques russos devido à falta de sistemas de defesa aérea que cubram todo o país de forma eficaz.

Na quinta-feira (3), Trump também teve uma conversa com o presidente russo, Vladimir Putin, que, novamente, terminou sem anúncios importantes para resolver o conflito. Como prova do impasse nas negociações de paz, apesar de sua retomada em maio, o chefe da Casa Branca não escondeu sua decepção e admitiu que não havia feito "nenhum avanço" durante sua telefonema com Putin. Além disso, uma terceira rodada de negociações diretas russo-ucranianas ainda não foi anunciada, um mês após uma última reunião mal-sucedida na Turquia.