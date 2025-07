Cerca de mil voos são cancelados no 2° dia de greve de controladores aéreos na França

A poucas horas do fim do ano letivo e dos primeiros grandes deslocamentos para as férias de verão, muitos viajantes tiveram que mudar os planos: cerca de mil voos foram novamente cancelados nesta sexta-feira (4) na França, especialmente nos aeroportos de Paris, devido ao segundo dia de greve dos controladores aéreos.

Centenas de milhares de pessoas já haviam sido impactadas na quinta-feira (3), tanto na França quanto em outros países europeus, por esse movimento iniciado por dois sindicatos minoritários, que exigem melhores condições de trabalho e aumento no número de profissionais.

No aeroporto de Orly, ao sul de Paris, o clima era de incerteza na manhã desta sexta. Sabrina Taristas, de 42 anos, tentava embarcar para Toulouse, no sudoeste da França. "Se eu tiver que esperar até domingo, será que vão me oferecer hospedagem ou terei que pagar tudo sozinha? A gente entende a greve, mas é claro que acaba nos prejudicando", disse.