"É importante que Lula tenha vindo manifestar solidariedade a Cristina", diz Prêmio Nobel da Paz

"Pude sentir nas ruas o apoio popular que tem recebido e sei bem o quanto é importante esse reconhecimento nos momentos mais difíceis. Que fique bem e siga firme na sua luta por justiça", afirmou Lula.

Paralelamente, Cristina Kirchner também publicava nas redes sociais a sua visão do encontro com Lula, reforçando que está presa "por decisão de um Poder Judiciário que deixou de dissimular sua subordinação política e se converteu em um partido político a serviço do poder econômico".

"Lula também foi perseguido, usaram lawfare para prendê-lo e tentaram silenciá-lo. Não conseguiram. Ele voltou com o voto do povo brasileiro e de cabeça erguida", escreveu Cristina, comparando-se com Lula.

Contraponto entre Lula e Milei

A visita de Lula à Cristina aconteceu à tarde, logo depois da reunião de Cúpula do Mercosul que começou com uma recepção fria, meramente protocolar, entre dois líderes que não se falam, embora representem o eixo da integração regional.

A Argentina passou ao Brasil a Presidência do Mercosul pelos próximos seis meses.