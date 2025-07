"Parecia uma cidade fantasma", relata morador de Gaza após bombardeio de escola

"Parecia uma cidade fantasma... Tudo estava pegando fogo. Minha esposa e meus sogros ficaram feridos", relata. "Consegui tirar meus filhos dos escombros da casa ao lado, antes de perceber que meu irmão estava prestes a morrer. Os corpos queimados de outros mártires estavam sendo retirados ao meu redor", relembra.

Israel ampliou recentemente suas operações militares na Faixa de Gaza, onde a guerra desde outubro de 2023 deixou o território em péssimas condições humanitárias e forçou quase toda a população, ou seja, mais de dois milhões de pessoas, a se deslocar. Muitos se refugiam em centros escolares, mas estes edifícios são frequentes alvos de ataques.

O exército israelense alega que o bombardeio visando a escola Mustafa tinha como alvo um membro do Hamas, um argumento frequente dos militares, que afirmam buscar extremistas escondidos entre a população civil. Mas, de acordo com a Defesa Civil de Gaza, as vítimas da escola eram principalmente mulheres e crianças.

Os parentes de Subhiya Alarqan, que haviam se refugiado no estabelecimento, sobreviveram. Ela, que já havia perdido um filho na guerra, ficou horrorizada com a cena. "Meu Deus! Meu Deus! Eu já estava chorando a morte de meu filho Mohammad, morto na rua... Que Alá cuide deles", desabafou. Nos arredores, muitos sobreviventes estavam tão abalados que não conseguiam falar com os jornalistas.

Ataques durante distribuição de alimentos

Além de ofensivas visando em zonas habitadas, se multiplicam os ataques aos centros de distribuição de alimentos. A ONU afirmou, nesta sexta-feira (4), que mais de 600 pessoas morreram durante a entrega de ajuda em Gaza desde o final de maio, cerca de 500 delas perto das instalações da Fundação Humanitária de Gaza (GHF), entidade apoiada pelos Estados Unidos e por Israel.