Quase 1 milhão de ingressos vendidos em poucas horas e comoção de fãs marca retorno da banda Oasis no Reino Unido

Dezenas de milhares de fãs invadiram Cardiff, no País de Gales, nesta sexta-feira (4), ansiosos pelo início da tão esperada turnê de retorno do Oasis, que volta aos palcos após quase 16 anos. O anúncio surpresa do show provocou uma verdadeira comoção entre fãs antigos e novos, que correram para garantir ingressos. Cerca de 900 mil entradas foram vendidas em poucas horas.

O show desta sexta-feira (4), no Principality Stadium ? com capacidade para 74.500 pessoas ? marca a abertura de uma turnê global com 41 datas confirmadas, incluindo passagens por Irlanda, Estados Unidos, Japão, Austrália e Brasil, ou seja, quatro continentes diferentes.

Horas antes do início oficial, o centro da cidade já pulsava com a energia dos fãs, que cantavam os clássicos da banda em pubs lotados, vestidos com camisetas do Oasis.