Avignon: maior festival cênico do mundo abre suas portas com homenagem ao Brasil em mostra paralela

Elas se incluem numa extensa programação de 1.724 peças na oferta teatral de 2025, com a presença de 1347 companhias de teatro, francesas e estrangeiras. A expectativa, segundo a previsão da organização, é de vender mais de 6 milhões de ingressos apenas na mostra paralela, o OFF.

Entre os destaques, o Village du Off contará com estandes organizados pela associação La Terreirada, Fundação Nacional de Artes (Funarte) e França América Latina. Esses espaços proporcionarão encontros, oficinas de práticas artísticas e projeções, estimulando o intercâmbio entre artistas e espectadores.

Para Tiago Rodrigues, diretor do Festival de Avignon desde 2023, esta edição reforça a internacionalização e a valorização das mulheres no festival. Segundo declarou à revista Télérama, "O objetivo é mostrar uma cultura viva, oferecer uma plataforma para vozes do mundo inteiro e promover o encontro entre artistas e públicos." Nesta edição, a língua árabe também recebe destaque, com 30% dos espetáculos vindos do mundo árabe. Rodrigues explica: "O árabe é uma língua de diálogo, luz e transmissão, falada em países onde as artes ao vivo têm uma riqueza imensa."

Apesar do destaque ao Brasil, o OFF também abrirá espaço para outras culturas menos representadas na cena francesa. "Vamos apresentar artistas do Cazaquistão, do Uzbequistão... regiões que são ainda mais abstratas para o público francês do que o Brasil", aponta o copresidente da associação que promove a mostra paralela. A circulação das obras, segundo Harold David, "permite a circulação de ideias" e contribui, inclusive, para a defesa da democracia: "É conhecendo outras realidades que conseguimos imaginar futuros diferentes para o nosso próprio país".