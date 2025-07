Edição 2025 do Tour de France começa em Lille com vitória de Jasper Philipsen

Pela terceira vez na história da competição, Lille sediou neste sábado (5) a largada da mais importante prova do ciclismo mundial. A cidade localizada no norte da França também abriu as edições de 1960 e 1994. O belga Jasper Philipsen foi o mais rápido nos 184,9 quilômetros deste primeiro dia.

Na primeira etapa, que foi disputada neste sábado, três subidas no percurso em Lille foram os maiores desafios dos competidores.

O italiano Filippo Ganna foi o primeiro dos 184 ciclistas a abandonar a 112ª edição do Tour de France. O bicampeão mundial de contrarrelógio sofreu um acidente em uma curva a 132 quilômetros do final. O ciclista de 28 anos tentou continuar na prova, mas abandonou logo depois.