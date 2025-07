Enchente no Texas mata 24 pessoas, inclusive crianças, e deixa centenas de desaparecidos

"O Camp Mystic foi completamente destruído", contou Elinor Lester, de 13 anos, que participava do acampamento. A menor de idade disse que o local ficou sem água potável, eletricidade e internet.

A jovem contou que as meninas mais velhas ficaram instaladas numa área elevada, conhecida como Senior Hill. As cabanas das mais jovens, crianças a partir de 8 anos, ficavam na margem do rio e foram as primeiras a serem destruídas pela inundação.

Camp Mystic não era o único acampamento

As autoridades estão particularmente preocupadas com o destino de outros 750 menores, com idades entre 8 e 18 anos, que frequentavam outros acampamentos às margens do rio.

"Isso não significa que estes jovens estejam entre as vítimas; eles podem estar em algum lugar seguro ou sem comunicação", disse o vice-governador do Texas, Dan Patrick. "Peço ao povo do Texas que orem para que a gente encontre essas meninas", suplicou.

A enchente do rio Guadalupe também destruiu e arrastou casas e árvores. O governador Greg Abbot publicou um vídeo na rede social X que mostra uma vítima sendo resgatada de uma árvore por um helicóptero.