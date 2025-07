França espera acordo com Estados Unidos neste fim de semana sobre tarifas alfandegárias

Leia tambémEUA: Trump anuncia novas taxas alfandegárias

Trump, então, suspendeu essas tarifas, abrindo caminho para negociações comerciais com cada país. O presidente dos EUA estabeleceu o prazo até 9 de julho para que Washington e seus parceiros chegassem a um acordo, sob pena de enfrentarem tarifas ainda mais altas sobre suas exportações para os Estados Unidos.

Donald Trump afirmou na sexta-feira que assinou cartas endereçadas aos parceiros comerciais dos EUA sobre a aplicação de tarifas punitivas por Washington e que serão enviadas na segunda-feira.

Segundo Trump, essas tarifas podem variar de um país para outro, da China à União Europeia, de uma faixa de 10% a um percentual muito maior, chegando a 70 pontos. "Os países em questão começarão a pagar em 1º de agosto", disse Trump.

"É um mundo de predadores"

"Imagine o mundo como um playground, onde todos estão brincando de amarelinha com equipamentos de segurança e seguindo as regras. Então, três valentões aparecem e não seguem mais as regras, derrubam as mesas de jogo e empurram as crianças que estavam brincando. É um mundo de predadores", disse o ministro da Economia da França sobre os Estados Unidos, a Rússia e a China.