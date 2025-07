Israel não toma decisão sobre proposta do Hamas para negociações imediatas em prol de cessar-fogo

"Nenhuma decisão" foi tomada até o momento por Israel, após a resposta positiva do grupo Hamas, na sexta-feira (4), para negociações "imediatas" que resultem em um cessar-fogo. A afirmação foi feita por um membro do alto escalão do governo israelense neste sábado (5), sob anonimato.

Segundo as mídias israelenses, o gabinete de segurança deve se reunir na noite deste sábado, após o fim do Shabbat, dia sagrado de descanso em Israel, para decidir se aceita ou não plano elaborado pelos Estados Unidos, com a mediação do Catar e do Egito. A reunião ocorre pouco antes da viagem do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a Washington, na segunda-feira (7), onde encontrará o presidente americano, Donald Trump.

Na sexta-feira, o Hamas anunciou estar pronto para "começar imediatamente" as negociações sobre a aplicação da proposta de trégua na Faixa de Gaza. Em comunicado, o grupo indicou que entregou sua resposta "positiva" aos mediadores.