Paris reabre Sena para banhistas após mais de um século: 'Sonhava em nadar aqui'

Pela primeira vez desde 1923, o Sena foi autorizado para mergulho neste sábado (5), praticamente um ano após atletas terem competido nas águas do rio durante os Jogos Olímpicos de Paris. Até 31 de agosto, o grande público poderá aproveitar as águas deste que é um dos cartões-postais de Paris.

"Estou muito feliz! Fazia anos que eu sonhava em nadar aqui", comemora Ingrid, uma parisiense de 95 anos. Ela é uma das primeiras a se aventurar em um dos três pontos abertos para o nado no rio. Acompanhada da neta, ela desceu cuidadosamente as escadas em direção às águas do Sena e, sem hesitar, mergulhou.

Neste verão do Hemisfério Norte, três locais no rio parisiense acolherão os banhistas: um perto da prefeitura, no centro, outro na região da Torre Eiffel, no oeste, e um terceiro próximo ao parque de Bercy, no sudeste. Para a aventura, duas regras precisam ser cumpridas: saber nadar e ser equipado por uma boia presa à cintura.