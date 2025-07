Reino Unido anuncia restabelecimento de relações diplomáticas com a Síria

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores britânico, Londres prometeu US$ 129 milhões adicionais para fornecer "ajuda humanitária emergencial aos sírios e apoiar a reconstrução". Em março, o Reino Unido já havia prometido US$ 223 milhões para a Síria.

A Síria tem vivenciado intensa atividade diplomática desde que as forças islâmicas puseram fim ao regime do clã Assad em 8 de dezembro do ano passado.

(Com AFP)