Turquia prende mais três prefeitos de oposição ao governo de Erdogan

A polícia também fez a detenção de Ahmet Sahin, vice-prefeito do distrito de Buyukcekmece, em Istambul.

Prefeitos de oposição

No início desta semana, a polícia prendeu 137 pessoas, incluindo o ex-prefeito Tunç Soyer, após uma investigação sobre corrupção no reduto da oposição ao governo do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. A maior parte das prisões foi feita em Izmir, terceira maior cidade do país, que fica a 480 quilômetros de Istambul.

As prisões dos três prefeitos são as mais recentes de autoridades eleitas pelo Partido Republicano do Povo (CHP). O governo turco exerce grande pressão sobre membros deste partido desde a vitória esmagadora sobre o conservador Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), do presidente Erdogan, nas eleições de 2024.

A correspondente da RFI em Istambul, Mathilde Warda, contou que no início desta semana, cerca de trinta pessoas foram detidas em Manavgat. O prefeito Niyazi Nefi Kara, eleito pelo CHP, também enfrenta acusações de corrupção.

As prisões estão ligadas ao mesmo motivo que levou à destituição, em março, do prefeito de Istambul. Ekrem Imamoglu, o maior rival político do presidente Erdogan e candidato do CHP às eleições presidenciais de 2028.