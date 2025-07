25ª edição do Carnaval Tropical de Paris celebra a Amazônia e o Brasil na Champs-Élysées

"Há 25 anos começamos esse carnaval em Paris com o apoio da prefeita e de muitos amigos. Hoje, celebramos o Ano do Brasil na França diante do Grand Palais e do Petit Palais. A Amazônia é a Guiana, é o Brasil, é tudo isso. Queremos que todas as diásporas participem. Chamamos de carnaval tropical porque é de todos os trópicos ? e os parisienses também devem fazer parte disso", disse