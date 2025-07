Novo ciclo de negociações entre Israel e Hamas deve iniciar neste domingo no Catar

Duas tréguas - uma em novembro de 2023 e outra no início deste ano - permitiu a volta de dezenas reféns e restituições de corpos. No entanto, em 18 de março, por falta de um compromisso sobre a continuação do cessar-fogo, Israel retomou sua ofensiva na Faixa de Gaza, interrompendo durante semanas a entrada de ajuda humanitária no enclave.

Enquanto as tentativas de uma nova trégua continuam, as operações israelenses no território palestino seguem castigando civis diariamente. Segundo a Defesa Civil da Faixa de Gaza, no sábado, 42 pessoas morreram nos ataques. Neste domingo, 14 mortos foram registrados.

(Com informações da AFP)