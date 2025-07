Síria enfrenta quarto dia de incêndios e ONU pede ajuda internacional para o país

Em mensagem publicada no X, a enviada especial adjunta da ONU para a Síria, Najat Rochdi, enfatizou que Damasco "precisa de mais ajuda internacional".

O coordenador residente e humanitário da ONU para a Síria, Adam Abdelmoula, afirmou que "equipes das Nações Unidas estão no terreno para medir a dimensão do desastre e identificar as necessidades humanitárias mais urgentes."

As equipes jordanianas de defesa civil cruzaram a fronteira na manhã de domingo rumo a Latakia, segundo o Ministério sírio de Emergências e Gestão de Desastres, que acrescentou que aviões jordanianos também eram aguardados.

Essas equipes estão equipadas com "todo o material moderno e os equipamentos necessários para cumprir sua missão da melhor forma possível", informou a Direção de Segurança Pública da Jordânia.

Quase sete meses após a saída do presidente Bashar al-Assad, a Síria ainda está profundamente marcada por mais de uma década de guerra, que devastou sua economia e infraestrutura.

Com as mudanças climáticas aumentando a frequência e a intensidade de secas e incêndios ao redor do mundo, a Síria também tem sido afetada por ondas de calor, escassez de chuvas e incêndios florestais de grande escala.