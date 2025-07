Tragédia nos EUA: 30 crianças seguem desaparecidas após enchente no Texas

O governador do Texas, Greg Abbott, declarou estado de desastre natural e foi até o local. Ele visitou, entre outros, o Camp Mystic, um acampamento cristão de verão para meninas às margens do rio, onde 27 meninas e adolescentes ainda estão desaparecidas entre as cerca de 750 que participavam do evento.

"Não vamos parar até encontrarmos todas as meninas que estavam nesses chalés", declarou o governador.

No local do Camp Mystic, a água já havia recuado bastante, revelando um cenário de devastação, com dezenas de carros encalhados, alguns presos em árvores, e vegetação destruída.

No interior dos chalés que abrigavam as meninas, o estado é de completa devastação. O chão coberto de lama e as janelas quebradas mostram a força das águas.

Michael, de 40 anos, sem notícias da filha de oito anos que estava nesse acampamento, chegou ao local para procurá-la.

"Estamos no Camp Mystic em busca de nossos filhos (...) Fomos o mais longe possível rio abaixo, mas não temos o equipamento necessário para isso, então deixamos que eles [os socorristas] façam esse trabalho e procuramos por locais onde eles poderiam estar vivos", disse ele à AFP TV.