Wagner Moura recebe prêmio de melhor ator que não pôde ser entregue em Cannes

O público que acompanhava o festival Cinema Paradiso Louvre, na capital francesa no último sábado (5), teve uma grande surpresa. A francesa Juliette Binoche, presidente do júri do Festival de Cannes 2025, entregou ao brasileiro Wagner Moura o prêmio de melhor ator pelo filme "O Agente Secreto", que não pôde ser concedido na ocasião.

De acordo com o jornal Le Parisien, a orquestra popular de Recife, com seus músicos e dançarinos, que levou o ritmo brasileiro para o tapete vermelho de Cannes em maio passado, fez um novo desfile, desta vez em um dos acessos ao Museu do Louvre, onde foi realizado o festival Cinema Paradiso.

E mais uma vez, a fanfarra foi acompanhada de ninguém menos que o ator Wagner Moura, que quando foi agraciado, em Cannes, não pôde comparecer à entrega do prêmio por estar gravando um novo projeto.