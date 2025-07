Apesar dos riscos, turistas europeus seguem visitando o Irã; jovem franco-alemão está desaparecido

As autoridades francesas estão preocupadas com o destino de um jovem franco-alemão de 18 anos que não se comunica com a família desde 16 de junho. Ele fazia uma viagem de bicicleta pelo Irã, informou o ministro do Comércio Exterior e aos Franceses no Exterior, Laurent Saint-Martin, nesta segunda-feira (7).

De acordo com um aviso de desaparecimento publicado em 24 de junho por seus familiares nas redes sociais e mensagens suas descrevendo sua jornada, Lennart Monterlos, morador de Besançon (no nordeste do país), havia iniciado em agosto de 2024 "uma viagem de bicicleta de um ano para descobrir o mundo, pela Europa e Ásia", antes de concluir seus estudos superiores.

O Irã foi uma de suas paradas. Em uma mensagem publicada em sua conta do Instagram em 12 de junho, ele descreveu uma "aventura e desventura no deserto iraniano". Desde então, não houve notícias dele.