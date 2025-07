Ataque de enxame de abelhas deixa 24 feridos no sul da França; três estão em estado grave

"As pessoas estavam realmente em pânico", contou Andrée, 80 anos, que presenciou a cena, à rádio Franceinfo. Do seu salão, Andrée inicialmente não entendeu o que estava acontecendo. "Vi duas jovens e um casal se debatendo. Vi uma jovem de sutiã e calcinha, ela não sabia como lidar com aquilo", relembra.

"Depois, os bombeiros chegaram, prestaram socorro e fecharam os acessos. As pessoas se protegeram e todo o bairro foi isolado", conta Andrée. "Em seguida saí de casa para almoçar fora. Fechei todas as janelas, caso ainda houvesse alguma abelha por perto que pudesse entrar no apartamento", diz.

"Vespa asiática pode ter ameaçado a colmeia"

Como as abelhas só picam quando se sentem ameaçadas, surgiu a hipótese de que vespas asiáticas tenham provocado o comportamento agressivo.

"Vespas asiáticas devem ter ameaçado a colmeia, o que provocou a agressividade das abelhas. Essas abelhas agressivas se espalharam pela avenida da República e atacaram os pedestres", afirmou o prefeito.