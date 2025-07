Avignon: Tiago Rodrigues apresenta odisseia emocional futurista com 'A Distância'

"Quis falar sobre o futuro e sobre a relação entre gerações. Quis entender o que acontece com um amor ? como o de um pai por uma filha ? quando existe uma distância. Não uma distância em quilômetros, mas uma longa, longa, longa, longa distância entre dois planetas", disse Tiago Rodrigues à RFI.

Não se trata de ficção científica, mas de uma profecia suave. Uma "conversa telefônica muito, muito, muito longa", como escreve com ironia o dramaturgo português. Desde que assumiu a direção do Festival de Avignon, em 2022, Tiago Rodrigues vem redesenhando limites ? de idioma, de território, de linguagem. Primeiro estrangeiro a comandar o festival desde sua criação, em 1947, ele levou à cena principal os idiomas fragmentados da vida real e a urgência das juventudes esquecidas.

Sua trajetória é uma linha estendida entre Lisboa e o mundo. Com passagem pelo coletivo tg STAN e fundador da companhia Mundo Perfeito, Rodrigues faz do palco um laboratório onde poesia, memória, política e desejo se entrelaçam. Já havia impressionado com By Heart (em que o público memorizava um soneto de Shakespeare), depois com Sopro, Catarina e a beleza de matar fascistas, e Na medida do impossível, em que dava voz aos trabalhadores da Cruz Vermelha. Cada peça é um gesto cívico. Cada encenação, um manifesto delicado.

La Distance (no original, em francês) poderia ser uma história de luto. De separação. Do fim de um mundo. Mas isso seria ignorar a ternura que atravessa a obra. Não se trata de uma peça sombria. É uma fábula estelar sobre a urgência de continuar falando, mesmo quando tudo parece silêncio. É, no fim, uma história de amor. Entre um pai e sua filha. Entre a Terra e o que dela ainda resiste. Entre nós e aquilo que ainda podemos ser ? se ousarmos sonhar além das telas.

Em 2025, em Avignon, Tiago Rodrigues não se limita a montar a programação do maior encontro de artes cênicas do planeta. Ele escreve o que está por vir. E nos observa, a nós, espectadores, como se olha os passageiros de uma nave frágil. Com esperança.

A peça A Distância fica em cartaz até 26 de julho no teatro L'Autre Scène, em Vedène, nos arredores de Avignon.