Declaração final dos líderes do Brics pode ser questionada por Irã no último dia da cúpula

A geopolítica turbulenta complicou a vida dos negociadores dos países do Brics, mas não foi suficiente para impedir a divulgação de uma declaração final pelos líderes que vieram ao Rio de Janeiro participar da cúpula do bloco, realizada neste domingo (6) e nesta segunda-feira (7). Obter consensos em um grupo de 11 países tão distintos não é simples, ainda mais quando um deles, o Irã, é alvo de ação militar.

Vivian Oswald, correspondente da RFI no Rio de Janeiro

O ataque de Israel e dos EUA ao Irã, em junho, provocou reações distintas entre os integrantes do Brics e poderia ter comprometido todo o processo. Foi necessário alterar a redação previamente acordada pelos chanceleres do grupo, em abril, sobre os conflitos no Oriente Médio. Após a divulgação do documento, na tarde de domingo, os iranianos manifestaram insatisfação. Os negociadores precisaram retomar as discussões até a noite.