Enchentes matam dezenas no Texas; equipes de resgate buscam sobreviventes e esperam mais chuva

As chuvas no Texas, no sul dos Estados Unidos, já deixaram pelo menos 80 mortos, segundo as autoridades locais. As equipes de resgate agora buscam dez crianças desaparecidas que participavam de um acampamento cristão de verão para meninas, às margens do rio Guadalupe, que contava com 750 participantes no total.

"É uma catástrofe como não se via há 100 anos, e é simplesmente atroz o que está acontecendo", disse Donald Trump a jornalistas em Nova Jersey, antes de embarcar em seu avião de volta para Washington. Ele deve visitar o local nesta sexta-feira (11).