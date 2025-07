Entenda como serão os fechamentos das piscinas naturais do rio Sena de acordo com as chuvas

Liberadas para o banho após 100 anos de interdição, as águas do rio Sena ficaram mais uma vez impróprias apenas um dia depois da inauguração das piscinas naturais. Mas a bandeira vermelha - que indica a proibição - já era esperada por conta das chuvas que caíram em Paris no sábado (5) e pode continuar aparecendo ao longo de todo o período de verão, sempre que as condições climáticas colocarem em xeque a qualidade da água.

De acordo com a prefeitura de Paris, a abertura e o fechamento de áreas para banho, indicados por bandeiras verdes ou vermelhas nas piscinas e no site, são decididos por "especialistas em qualidade da água" com base em um fluxograma de tomada de decisão e uma plataforma que centraliza todos os dados-chave coletados.

Os técnicos fazem análises in loco; acompanham dados como fluxo do rio, precipitação e previsões meteorológicas; monitoram medições em tempo real fornecidas pelo sistema de análise ColiMinder e resultados de análises bacteriológicas realizadas pela Eau de Paris ou pela ARS (Agência Regional de Saúde).