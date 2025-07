Israel e Hamas mantêm conversas indiretas antes da reunião de Trump e Netanyahu

Novas negociações indiretas entre Israel e o Hamas estão ocorrendo no Catar com o objetivo de alcançar um acordo de trégua em Gaza e a libertação de reféns. As conversas são mantidas antes de um encontro em Washington entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu.

Na Faixa de Gaza, devastada por quase 21 meses de guerra entre Israel e o Hamas, a Defesa Civil informou a morte de 12 palestinos, vítimas de tiros ou novos bombardeios israelenses.

Desde domingo, duas rodadas de negociações indiretas entre Israel e o Hamas foram realizadas em Doha, segundo fontes palestinas próximas. "Nenhum avanço" foi registrado até agora, disse uma delas à AFP. As conversas devem ser retomadas à noite.