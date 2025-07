Lula no Brics sobre Donald Trump: 'cada país cuida do seu nariz'

Antes, ele afirmou que esta foi a melhor reunião do Brics, que disse querer fortalecer o processo democrático. O presidente fez ainda uma enfática defesa do multilateralismo e rejeitou o negacionismo.

Ele criticou o formato e a inação da ONU diante dos conflitos espalhados pelo mundo. "Estamos vivendo hoje possivelmente, depois da Segunda Guerra Mundial, o maior período de conflito entre os países.É guerra esparramada para tudo quant é lado. O mais grave é que o Conselho de Segurança da ONU, que deveria ser o paradigma para evitar as guerras, são os promotores", diz.

Disse ainda que a ONU perdeu autoridade. "Quem negocia a guerra entre a Rússia e Ucrânia? Não tem uma instituição capaz de sentar à mesa, fazer uma avaliação e sair com proposta. O Putin já sabe o que vai acontecer e o Zelensky também", afirmou.

Lula foi mais enfático ao falar da guerra na Ucrânia do que a declaração final dos líderes do Brics após a cúpula. "O que está acontecendo em Gaza já passou da capacidade de compreensão de qualquer mortal no planeta Terra. Dizer que aquilo é uma guerra com o Hamas? É matar inocentes, mulheres e crianças. E cadê a instituição multilateral para pôr um fim nisso? Não existe. A ONU não pode coordenar porque está envolvida nisso. Quando digo a ONU, é porque é composta no Conselho de Segurança por países que estão envolvidos, com raríssimas exceções como a China", afirmou.

COP30

Antes da coletiva, Lula chamou ao púlpito o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, para dar os últimos detalhes sobre a convenção que acontecerá em novembro. Corrêa do Lago afirmou que ficou claríssimo o apoio de todos os países presentes no Brics à COP30 e "ao desejo muito grande desse esforço brasileiro de fortalecimento do multilaterismo e de concentração no esforço para combater a mudança do clima". Ele afirmou que, em breve, haverá detalhes de como vai ser a cúpula e a Agenda de Ação Global. "A COP30 vai ser em Belém, que está se preparando incrivelmente bem. Vai ser o máximo ser na Amazônia. Tem algumas situações, mas elas estão sendo contornadas", afirmou Corrêa do Lago.