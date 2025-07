Polônia introduz controles nas fronteiras com a Alemanha e a Lituânia

No fim de junho, membros de um "Movimento de Defesa das Fronteiras", de extrema direita, instalaram em vários pontos da fronteira "patrulhas cidadãs" para controlar as passagens.

O governo destacou o caráter ilegal dessas ações. Diante do receio de que os serviços alemães e poloneses entrem em um embate com os solicitantes de asilo, o Ministério do Interior da Alemanha tentou tranquilizar a população na semana passada, afirmando que está em contato com a parte polonesa.

"Faremos todo o possível para encontrar uma boa solução, uma solução comum", declarou o ministro, que também propôs aos poloneses "realizarem controles fronteiriços conjuntos no futuro". Varsóvia, no entanto, já rejeitou essa ideia na semana passada.

(Com informações da AFP)