Turismo em Paris chega ao limite e exige regulação, diz secretário-adjunto da prefeitura

Segundo ele, Paris recebe entre 35 e 40 milhões de visitantes por ano, número que já supera os níveis anteriores à pandemia de Covid-19.

Acima desse patamar, diz, a cidade não conseguirá absorver tantos visitantes, mas as previsões indicam um forte crescimento da atividade turística nos próximos anos. Para evitar a saturação, o secretário defende a estabilização do número de turistas.

Após a pandemia, a prefeitura de Paris priorizou a recuperação econômica, mas agora busca regular a atividade turística.

Segundo o secretário-adjunto, iniciativas nesse sentido já estão sendo implementadas pelo município. Entre elas estão a redução do número de ingressos vendidos para a Torre Eiffel e a obrigatoriedade de reserva para visitar a catedral de Notre-Dame.

Outras medidas incluem a redução do número de pousos nos aeroportos de Paris e o fortalecimento do transporte ferroviário. Outra proposta foi a proibição de ônibus turísticos no centro da cidade, mas ela foi rejeitada pelo Ministério dos Transportes.

Rejeição dos moradores

O turismo representa 15% dos empregos em Paris, mas sem regulação, alerta Hocquard, poderá gerar rejeição por parte dos moradores, como já ocorreu em cidades como Barcelona, Amsterdã e Veneza.