Com convergência geopolítica e avanço na cooperação, Brasil e Índia reforçam aliança no Sul Global

Com uma pauta ampla que inclui colaboração no combate ao terrorismo, cooperação agrícola e o papel estratégico do Brics, Índia e Brasil fortalecem suas agendas bilaterais e buscam se afirmar como alternativas à polarização das grandes potências. Nesta terça-feira (8), o presidente Lula recebe o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em Brasília.

Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília

Brasil e Índia, integrantes do Brics, compartilham características marcantes: são democracias em desenvolvimento, com passados coloniais e desafios sociais e econômicos ainda significativos. A chegada do primeiro-ministro Narendra Modi a Brasília, onde firmará acordos de cooperação com o presidente Lula, reacende o debate sobre o protagonismo que essas duas nações ? relevantes, mas historicamente fora do eixo das grandes potências ? podem exercer no cenário geopolítico atual.