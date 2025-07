'Falar com os mortos é uma das bases do teatro', diz Milo Rau ao estrear peça-manifesto em Avignon

E Joana d'Arc, afinal, era uma heroína ou uma criminosa de guerra? Ela decidiu que era preciso matar todos os ingleses... o que não é exatamente bom para os ingleses (risos). Então comecei a pensar nessas questões em relação à Olga. Por isso, no final da peça, ela se transforma numa miliciana sérvia que mata um soldado da ONU. É uma forma de questionar os papéis históricos e o lugar do artista.

RFI: Você costuma trabalhar com atores que têm histórias de vida específicas, ou mesmo com pessoas que não são profissionais. Isso faz parte do seu manifesto artístico, como vemos no seu trabalho em Gante. O que te atraiu nas histórias de Arne e Olga? O que te convenceu a incluí-los no projeto "Peça Comum"?

Milo Rau: Com Arne, o que me interessou foi a ideia de "ressuscitar" a avó dele por meio da inteligência artificial. Falar com os mortos é, de certa forma, uma das bases do teatro. Como disse Heiner Müller: dialogar com os mortos ? isso é teatro. Em muitas peças, falamos com fantasmas.

Achei isso extremamente interessante, especialmente um momento muito tocante em que a avó fala e Olga empresta seu corpo àquela voz. Juntas, elas se tornam uma só pessoa ? e depois se separam novamente. Esses jogos com o corpo, com as vozes, com o passado, com o que desapareceu, com visões que se tornam realidade... tudo isso me fascina.

A história da avó de Arne surgiu durante uma turnê em Nova York com Antígona na Amazônia. O avô e o pai de Arne estavam presentes, e ele contou que a bisavó havia ido para os Estados Unidos em 1949 e desaparecido. Ela deixou uma carta para a filha dizendo: "Estou indo embora, me perdoe. Não vou voltar. Seja feliz. Não me esqueça, eu não vou te esquecer." Isso me tocou profundamente e acabou se tornando um dos pontos de partida da peça.

No caso da Olga, eu sabia que ela era de Orléans e que já tinha falado sobre Joana d'Arc. Depois descobri que a avó dela morreu queimada viva no próprio apartamento, pois sofria de esquizofrenia. Vi aí uma ligação entre Olga, sua avó e Joana d'Arc. Também me interessa o fato de que, hoje, partidos de extrema-direita estão crescendo na Europa ? e Joana d'Arc, curiosamente, virou um símbolo para esses grupos. Essas conexões me interessam muito.