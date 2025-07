Incêndios se alastram e atingem Marselha, a segunda maior cidade da França

Elas estavam almoçando em sua varanda quando, de repente, viram as chamas se aproximando. "A gente andava em círculos, estávamos em pânico. Fechamos as janelas, colocamos roupas molhadas sob as portas", contou Jackie Moeneclaey, aposentada. "Em um momento, quisemos sair, mas vimos que havia faíscas por todo lado e tivemos medo de que nosso cabelo pegasse fogo", relatou.

"O crepitar das chamas ao redor da casa era um horror. Os vizinhos tinham lindas azaleias rosas na varanda, e tudo estava queimando, eu tive medo. Achamos que íamos morrer, fomos cercadas [pelo fogo], tivemos medo", acrescenta Farida, que preferiu não revelar o sobrenome.

Depois, os bombeiros chegaram. Elas dizem que os socorristas não sabiam para onde correr.

"Vieram nos buscar, disseram para não levar nada, deixamos nossas bolsas com dinheiro dentro, a casa totalmente aberta. Depois nos colocaram numa ambulância, e a polícia nos levou e nos deixou naquele trevo, nem na prefeitura ou ginásio para descansarmos", acrescenta Jackie.

Farida, 76 anos, diz que está com as pernas bambas. Elas ficaram apenas com os celulares e uma pequena garrafa de água, e esperavam um amigo ir buscá-las.

Enquanto isso, policiais bloqueavam várias saídas do trevo, situado entre os bairros Saint-André e Saint-Henri. Nas outras vias, longos engarrafamentos davam um ar de êxodo a esses bairros pobres.