Na Síria, mulheres ainda aguardam protagonismo na política e temem radicalização religiosa

Há exatos sete meses, o regime de Bashar al-Assad caía em Damasco. Hoje, 8 de julho, a Universidade de Damasco está cheia de vida. Mas o receio diante das novas autoridades islamistas e o impacto que elas podem ter sobre a liberdade das mulheres no espaço público permanece.

As mulheres, que foram protagonistas na revolução e que desempenham papel central na reconstrução do país após a queda do antigo regime, continuam a lutar por seus direitos e pela sua inclusão nas esferas políticas. No entanto, apesar de promessas logo após a tomada do poder, apenas uma mulher - a cristã Hind Kabawat - foi escolhida para integrar um dos ministérios do presidente interino Ahmed al-Sharaa, o dos Assuntos Sociais e do Trabalho. Pelas ruas, as opiniões sobre a sensação de segurança se dividem.

Na capital, circulam rumores sobre leis que não existem, como uma suposta proibição do uso de shorts.