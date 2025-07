Número de mortos na Faixa de Gaza é muito maior que o divulgado, diz pesquisa

Desde 8 de outubro de 2023, o Ministério da Saúde de Gaza publica quase diariamente boletins. Em 6 de julho de 2025, 21 meses após o ataque terrorista de 7 de outubro, pelo menos 57.418 palestinos haviam sido mortos, a maioria civis.

Não são incluídas nesta contagem as pessoas desaparecidas cujos corpos não foram encontrados. O balanço se baseia em informações de hospitais públicos e privados ? um número cada vez menor, visto que quase todos foram destruídos ? e em dados online onde as mortes são relatadas por parentes das vítimas.

Quando um corpo não é identificável ou não é informado por parentes, a vítima é registrada com um número de identificação. Todos esses dados são transmitidos ao "registro central de mártires" do ministério, onde são verificados por uma equipe. O número de mortos é então corroborado por equipes do Ministério da Saúde Palestino em Ramallah, que faz parte da Autoridade Palestina.

Israel, por sua vez, minimiza esta contagem, que é utilizada por toda a mídia internacional, Estados, ONGs e organismos internacionais. A ONU sempre considerou esses números confiáveis, inclusive durante as guerras anteriores na Faixa de Gaza, entre 2009 e 2021. "Os números de mortos [dos conflitos mais recentes] comunicados pelas autoridades de saúde locais e os das Nações Unidas provaram ser quase idênticos", observa a secretaria-geral da organização sediada em Nova York.

No final de junho, as autoridades de saúde do Território Palestino publicaram um documento de 1.227 páginas identificando as vítimas da tragédia. Em 24 de junho de 2025, 31% dos mortos nesta lista eram menores.

4% da população morta

Um novo estudo, conduzido pelo economista e pesquisador de renome mundial especializado em conflitos armados Michael Spagat, do Holloway College, Universidade de Londres, com a assistência do cientista político palestino Khalil Shikaki, do Centro Palestino de Pesquisa Política e Sondagens, estima que quase 100 mil palestinos morreram ? direta ou indiretamente ? entre 7 de outubro de 2023 e 5 de janeiro de 2025, ou aproximadamente 4% da população, que era de 2,3 milhões antes do início da guerra. "Nossas descobertas sugerem que a mortalidade relacionada à violência excedeu em muito os números oficiais", afirma o relatório.