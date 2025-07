Pobreza e a desigualdade social atingiram na França, em 2023, maior nível em 30 anos

O nível de pobreza da França chegou a 15,4%, de acordo com o relatório mais recente do Instituto Nacional de Estatísticas francês, o Insee, o mais alto desde 1996.

De acordo com a Pesquisa de Impostos e Seguridade Social Francesa (ERFS), publicada na segunda-feira (7), 9,8 milhões de franceses vivem abaixo do considerado nível de pobreza para o país, sobrevivendo com € 1.288 (cerca de R$ 8.300) por mês, menos do que o salário-mínimo francês.

Para se ter uma ideia do custo de vida na França, o preço do aluguel de um apartamento de 45 m² no país, em média, gira em torno de € 670 (R$ 4.300) e os gastos mensais de uma família de três pessoas com alimentação, segundo o Insee, gira em torno dos € 400 (R$ 2.600).