Trump diz que Hamas busca cessar-fogo; Netanyahu insiste na retirada dos palestinos de Gaza

O presidente americano também insistiu que o Hamas queria um cessar-fogo, fato aparentemente ignorado por Netanyahu. "Eles querem uma reunião e querem este cessar-fogo", garantiu Trump aos repórteres na Casa Branca no início do jantar. "Não acho que haja um bloqueio. Acho que as coisas estão caminhando muito bem", respondeu quando questionado sobre o que estava impedindo um acordo de paz.

O enviado dos EUA, Steve Witkoff, deve viajar para Doha ainda esta semana, onde as negociações estão ocorrendo, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

No domingo (6), Trump disse que havia uma "boa chance" de que os dois lados chegassem a um acordo "esta semana".

Irã e Síria no centro das discussões

Trump e Netanyahu também discutiram a guerra de Israel contra o Irã e os ataques dos EUA a instalações nucleares iranianas há duas semanas. "Uma vitória incrível graças à parceria entre o presidente Trump e eu", disse Netanyahu.

Por fim, o primeiro-ministro israelense também discutiu a situação na Síria. Ele afirmou que, com a queda de Bashar al-Assad, uma nova relação com Damasco era possível, ainda mais agora que "o Hezbollah está de joelhos e o Irã fora de cena". "Uma perspectiva de estabilidade e, em última análise, de paz é possível", anunciou Netanyahu, enquanto Trump o observava com satisfação.