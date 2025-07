União Europeia aprova entrada da Bulgária na Zona do Euro a partir de 2026

A votação dos ministros dos 27 Estados-membros, que aconteceu no início da tarde, foi apenas uma formalidade. A Comissão Europeia já havia considerado, no início de junho, que a Bulgária cumpria todas as condições necessárias para adotar o Euro, e o mesmo parecer foi emitido pelo Banco Central Europeu (BCE).

"Não ao euro"

No entanto, na Bulgária, que é membro da UE desde 2007, a perspectiva de abandonar a moeda nacional está longe de ser unânime.

Nas últimas semanas, milhares de manifestantes se reuniram nas ruas da capital Sófia, empunhando cartazes com os dizeres "Não ao Euro". Alguns deles acamparam em frente à sede do Banco Central búlgaro para expressar sua oposição ao projeto.

O principal receio é que a mudança de moeda provoque um aumento nos preços, o que poderia alimentar a ira dos eurocéticos.

Segundo pesquisas recentes, quase metade dos entrevistados se opõe à entrada do país na Zona do Euro no próximo ano.