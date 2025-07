1ª artista africana a ocupar cena principal de Avignon, Marlene Monteiro Freitas desconstrói 'Mil e Uma Noites' sem concessões

Com um espetáculo físico e radical, a coreógrafa cabo-verdiana Marlene Monteiro Freitas apresenta no Festival de Avignon 2025 a criação Nôt, no Palácio dos Papas. Inspirado de forma livre em Mil e Uma Noites, o trabalho provocou fortes reações do público e dividiu a crítica. É a primeira vez que uma artista da África lusófona assume o principal palco do maior festival de teatro do mundo.

Márcia Bechara, enviada especial da RFI a Avignon

Uma explosão de corpos em convulsão, ruídos, máscaras e gestos dissonantes: é com essa gramática própria que Marlene Monteiro Freitas apresenta Nôt no Festival de Avignon 2025. Livremente inspirado em Mil e Uma Noites, o espetáculo rompe com a narrativa, frustra expectativas orientalistas e instala o caos na lendária Cour d'honneur. Figura de destaque da dança contemporânea, a coreógrafa cabo-verdiana reafirma sua assinatura radical, provocando tanto aplausos quanto rejeição em sua maior aposta de cena até hoje.