Autoridades alertam para riscos de novos incêndios no sul da França

A declaração foi corroborada por Georges-François Leclerc, secretário de Segurança Pública de Bouches-du-Rhône, região do sul da França, onde fica Marselha. "O fogo está claramente controlado, mas precisamos estar atentos porque pode haver novos focos e nuvens de fumaça", disse.

A quarta-feira amanheceu com cheiro de queimado e resquícios de uma coluna de fumaça com quase 100 quilômetros de extensão, segundo imagens de satélite. Autoridades alertam para a possibilidade da volta do vento na região.

Junho mais quente da história

Esses incêndios intensos no início deste verão têm sido motivo de preocupação, já que junho foi o mês mais quente já registrado na Europa Ocidental, segundo o Instituto Europeu Copernicus.

De acordo com cientistas, a tendência é que esses eventos climáticos extremos aumentem. Só na terça-feira (8), os bombeiros da região de Marselha atenderam 40 chamados, um número seis vezes superior à média registrada no mesmo período do ano passado, além de 28 bombeiros e 26 policiais