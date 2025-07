Brasil tem papel importante para evitar que os Brics se tornem uma aliança antiocidental

Mais do que convergências, a Cúpula dos Brics ocorrida no Rio de Janeiro nos dias 6 e 7 de julho exibiu "as fraturas internas do grupo" e resultou em um documento pouco conclusivo. Essa é a avaliação do correspondente do jornal Le Monde no Brasil que acompanhou o encontro de líderes das chamadas grandes potências do Sul global, solidárias frente ao unilateralismo americano.

Sobre a guerra na Ucrânia, o grupo se contentou em reafirmar "a diversidade de posições" de cada país, sendo a agressão russa sequer citada, muito menos condenada. Sobre o Oriente Médio, o documento final reprova os ataques militares contra o Irã, sem denunciar diretamente os Estados Unidos. O grupo se mostra mais coeso ao condenar os ataques na Faixa de Gaza por parte de Israel e ao defender uma solução com dois Estados.

Nenhum avanço importante foi registrado, contudo, em relação à reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou sobre a substituição do dólar na economia mundial. Um único consenso foi a defesa da regulamentação da inteligência artificial e de uma concorrência justa nessa área entre os países do Norte e do Sul, explica reportagem do jornal Le Monde desta quarta-feira (9).